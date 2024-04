Veja a previsão do tempo para esta quinta (11) em Sete Lagoas

Hoje, a previsão meteorológica promete um dia de contrastes, com o sol brilhando entre nuvens, mas também acompanhado de pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros registrarão uma temperatura mínima de 19°C e uma máxima de 32°C.

Foto: Reprodução/ Internet

Quanto à precipitação, espera-se um total de 8mm de chuva, com uma probabilidade de ocorrência de 14%. O vento sopra do leste a uma velocidade moderada de 5km/h.

A umidade do ar estará presente, variando de 53% a 98%. Pela manhã, muitas nuvens cobrirão o céu, com o vento soprando predominantemente do leste-nordeste, com intensidade fraca. À tarde e à noite, as nuvens aumentarão, trazendo consigo a possibilidade de chuva isolada, com o vento mudando para leste-sudeste e mantendo-se fraco em sua intensidade.

