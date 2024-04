Projeto Amigo do Peito capacita profissionais da Educação Municipal em primeiros socorros

Diretores, professores, auxiliares e serventes mais preparados para salvar as vidas de nossas crianças nas 60 escolas municipais de Sete Lagoas. Este é o objetivo do Projeto Amigo do Peito, voltado à educação, capacitação e treinamento acerca do Suporte Básico de Vida (SBV). A iniciativa, realizada na Faculdade Atenas em parceria com o Centro de Treinamento em Urgência e Emergência (Curem), o SAMU Sete Lagoas e as secretarias municipais de Educação e Saúde, teve início no último sábado, 6 de abril, e segue pelas próximas 17 semanas, capacitando até 90 profissionais por turma.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, o treinamento conta com vídeo-direção, aulas e simulações com o uso de bonecos realísticos. "Outros tópicos abordados incluem segurança da cena e das pessoas ao redor, acionamento do serviço de urgência (SAMU), reconhecimento e tratamento de parada cardiorrespiratória, compressões torácicas e o uso de desfibrilador, além de asfixia e desobstrução das vias aéreas", explica.

O Amigo do Peito foi criado em 2009 pelos médicos que fundaram o Curem, o maior centro de treinamento em urgência e emergência da América Latina. Em um exercício de cidadania, discentes do 5º e 6º ano de Medicina da Faculdade Atenas de Sete Lagoas compõem uma equipe que se compromete a ministrar conhecimentos de suporte básico de vida (SBV) para os profissionais das escolas municipais da cidade, em uma ação de cuidado com a preservação da vida, do exercício de solidariedade e da formação pessoal.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas