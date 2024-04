Cerest de Sete Lagoas celebra o Abril Verde com palestras gratuitas na próxima segunda, 15

O Abril Verde é um movimento que chama a atenção da sociedade brasileira para a adoção de uma cultura permanente de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. O movimento luta para marcar o mês de abril com o verde, a cor da segurança no calendário nacional.

Em alusão à data, na próxima segunda-feira, 15 de abril, das 08h às 12h, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Sete Lagoas promove palestras sobre o tema no auditório da Casa da Cultura (Av. Getúlio Vargas, 89, Centro) com o objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção.

O seminário contará com palestras sobre adoecimento mental relacionado ao trabalho, gerenciamento de risco em ambiente de trabalho e nutrição na vida do trabalhador e da trabalhadora. Qualquer trabalhador de qualquer empresa ou instituição pode participar gratuitamente. Para isso, basta se inscrever online pelo link.

Abril Verde

A escolha do mês de abril ocorreu devido a 28 de abril ser Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Nesta data, no ano de 1969, ocorreu uma explosão na mina da cidade de Farmington, estado da Virgínia, nos Estados Unidos, matando 78 trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também instituiu, em 2003, a data como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho.

A intenção é concentrar anualmente nesse período uma série de atividades, dando-lhes mais visibilidade e manifestações de apoio à causa. O objetivo é estimular a adoção de procedimentos de saúde e segurança no trabalho e alertar para a importância de práticas que reduzam os números de acidentes.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas