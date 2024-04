Carro capota após colisão no bairro Santa Felicidade

Na noite de quarta-feira (10) um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na Avenida G3, no bairro Santa Felicidade, em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação

Segundo informações, o sinistro ocorreu por volta das 22h no cruzamento da via com a Rua O. Uma picape Chevrolet Montana e um Renault Duster colidiram, e o segundo veículo acabou capotando.

Apesar da violência da colisão, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar também esteve no local e constatou que não há sinalização de trânsito em ambas as vias.

Ambos os envolvidos foram liberados, juntamente com seus veículos.

