Prefeitura de Sete Lagoas empossa membros do Conselho Municipal de Turismo

A Prefeitura de Sete Lagoas empossou, na manhã desta quinta-feira, 11, os membros do Conselho Municipal de Turismo - Sete Lagoas/MG – COMTUR – SL, para o biênio 2024/2026. O prefeito Duílio de Castro esteve ao lado da secretária adjunta de Turismo, Cláudia Elane Souza Soares, e juntos no evento on-line com participação de vários conselheiros, assinaram o documento oficial de posse.

O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR SL é um órgão de assessoramento do Poder Executivo Municipal, vinculado à Prefeitura e tem como responsável a Secretaria Municipal Cultura, Esportes e Turismo, cuja finalidade é servir de suporte deliberativo e consultivo para a política municipal de turismo e as ações dela decorrentes, instituído pela Lei nº 5.392 de 13 de agosto de 1997, alterado por outras leis no decorrer dos anos, de modo a agregar fortes parceiros até a Lei nº 8.946/2019. A nova composição foi publicada no Decreto nº 7.207, de 4 de abril de 2024. “Este conselho tem extrema importância para nossa administração. Nossa cidade é maravilhosa, mas trabalhamos para transformá-la em uma referência turística. Conto com o apoio de todos os conselheiros para fortalecer ainda mais nossas ações neste setor”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O conselho é formado por representantes secretarias da própria Prefeitura e também de vários segmentos da sociedade civil. “A posse do Conselho de Turismo legitima o controle social e possibilita a ação coordenada desses importantes conselheiros junto à administração pública, no objetivo de consolidar o Destino Turístico Sete Lagoas, “fazendo acontecer”, de fato, a atividade turística, bem como cumprindo as diretrizes do programa de regionalização do turismo, junto ao Ministério do Turismo, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Circuito Turístico das Grutas”, ressaltou Cláudia Elane.

Os empossados:

Representando o órgão responsável pelo Turismo:

Titular: Claudia Elane de Souza Soares

Suplente: Juliana de Abreu Teodoro

Representando o órgão responsável pela Cultura:

Titular: Andreia Martins Balbi dos Anjos

Suplente: Alan Keller de Figueiredo Jardim

Representando o órgão responsável pelo Meio Ambiente:

Titular: Hellen Cristie da Rocha Queirós

Suplente: Ariane Geralda Moreira dos Santos

Representando o órgão responsável por Obras Públicas:

Titular: Felipe Augusto Ribeiro Barbosa

Suplente: Fernanda Costa Ferreira

Representando o Setor Educacional Público:

Titular: Renato Gomes

Suplente: Ricardo do Nascimento Silva Araújo

Representando o órgão responsável pelo Esporte e Lazer:

Titular: Fabrício Frederighi Fonseca

Suplente: Herivelton Paulo Martins

Representando o Instituto Estadual de Florestas:

Titular: Maria Honorina Pereira Rocha

Suplente: Alessandra Marques Serrano

Representando o setor empresarial, indicados pelas Entidades Empresariais, preferencialmente ligados ao turismo:

Titular: Marcelo Ribeiro de Paiva (ACI)

Suplente: José Maria Alves Farinha (Sindcomércio)

Titular: Geraldir Carvalho Alves (CDL)

Suplente: Andre Luis Soares Balbi (CDL)

Representando o Sindicato dos empregados em turismo e hospitalidade:

Titular: Sebastião Xavier Costa Nascimento

Suplente: Antônio Carlos Vaz

Representando a Associação do Circuito Turístico das Grutas:

Titular: Mariela Janice França Teodoro

Suplente: Adriana Ferreira da Cruz

Representando o Sistema S:

Titular: Renata Nogueira de Castro (SEBRAE)

Suplente: Alysson Rodrigo de Almeida (SESC)

Titular: Roberta Avellar Pessoa (SENAC)

Suplente: Rodrigo da Silva Ferreira (SENAR)

Representando as Instituições de Ensino Superior:

Titular: Valcir Marcílio Farias (Ciências da Vida)

Suplente: Luciana Branco Penna (UNIFEMM)

