Grupo 'Autismo com Amor' promove pedágio informativo sobre o TEA neste sábado (13)

Acontece nesse sábado (13) uma evento informativo sobre autismos. Um evento para exclarecer dúvida sobre autismo que desempenha um papel crucial na conscientização, educação e promoção da inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Imagem ilustrativa

O Grupo Autismo com Amor, formado por pais e mães de pessoas com autismo, convida toda a sociedade sete lagoana, para estarem juntos no Sábado dia 13/04 das 18h às 20h, na Feirinha do Centro, para um pedágio informativo sobre o autismo.

Conscientização e Educação:

Muitas pessoas ainda têm informações limitadas ou incorretas sobre o autismo. Um evento informativo trás ao público o que realmente significa ser autista, os desafios enfrentados por indivíduos com TEA e suas famílias, é fundamental desmistificar estereótipos prejudiciais. Um espaço para que essas famílias se conectem com outras em situações semelhantes, compartilhem experiências e recursos.

Evento gratuito.

Juntos para uma sociedade mais consciente e inclusiva.

Da Redação, Maria Eduarda Alves