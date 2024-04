Parceria entre Iveco e Fumep aborda vivência na indústria para alunos de cursos profissionalizantes

Do lado de fora do auditório, alunos curiosos registram os modernos caminhões da Iveco. Do lado de dentro, alunos e professores atentos. No palco, uma palestra diferente. Profissionais da montadora contam o dia a dia da empresa e como absorvem mão de obra, parte dela, oriunda de cursos técnicos. A parceria entre a montadora internacional e a Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas foi realizada na noite de quarta-feira, 10 de abril, e lotou o auditório da instituição de ensino.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

O engenheiro de Produto da montadora, Leandro César dos Santos, ele mesmo um ex-aluno da Escola Técnica, explica que o objetivo do projeto é apresentar aos alunos o dia a dia da empresa. "Queremos mostrar aos alunos a importância do ramo da indústria na formação profissional deles. Apresentamos o que fazemos no dia a dia, o desenvolvimento de produto, a produção. Além disso, temos o projeto Iveco Sombra, em que dez alunos são selecionados para passar um dia conosco, conhecendo nossa rotina. Inclusive temos muitos profissionais que são ou já foram alunos da Escola Técnica, como eu, por exemplo", afirma o palestrante, lembrando que se formou em Eletrotécnica em 1998.

Para o vice-diretor da Escola Técnica, Frederico Augusto Souza, é mais uma excelente oportunidade de integrar a escola e o mercado. "Estamos muito felizes com essa parceria. É um momento importante para os alunos interagirem junto à indústria, vendo que o que eles aprendem aqui na teoria é aplicado na prática lá fora. Temos 11 cursos técnicos, incluindo o novo curso de Informática, que capacitam profissionais para essas empresas", reflete.

Da Redação com Ascom - PMSL