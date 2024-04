Sextou com chuva? Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (12) em Sete Lagoas

Os moradores de Sete Lagoas devem se preparar para um dia marcado pelo sol entre muitas nuvens nesta sexta-feira, conforme indicam os prognósticos meteorológicos. Há a possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite, trazendo uma variação no clima ao longo do dia.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas oscilarão entre 19°C como mínima e 31°C como máxima ao longo do dia, proporcionando um clima ameno, porém com o potencial para mudanças repentinas.

A previsão meteorológica para hoje indica uma possibilidade de chuva com aproximadamente 6mm de precipitação, com uma probabilidade de ocorrência de 17%. A umidade do ar variará entre 53% como mínima e 95% como máxima, proporcionando uma sensação moderada de umidade durante todo o dia.

A manhã será caracterizada por um período com muitas nuvens, acompanhado por ventos leves soprando do leste a sudeste. Durante a tarde, o cenário permanecerá com muitas nuvens, mantendo a mesma direção do vento e intensidade leve. Para a noite, espera-se que as nuvens persistam, com o vento mantendo a mesma direção e intensidade, contribuindo para um clima tranquilo e sem grandes variações ao longo do dia.

Da redação