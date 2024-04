Curvelo recebe fundo de iniciativa mundial para conter mudanças climáticas

A esperança por um futuro mais verde ganha força em Curvelo. A cidade foi uma das 100 selecionadas no mundo para receber o Fundo de Ação Climática para Jovens, promovido pela Bloomberg Philanthropies.

Foto: Acervo Setur-MG / Sérgio Mourão

Ao todo, 38 países de seis continentes se unem nesse compromisso, somando mais de 62 milhões de habitantes. Para Curvelo, a escolha representa um marco importante, como destaca o prefeito, Luiz Paulo Guimarães: "A escolha de Curvelo representa a esperança. Sabemos que a redução dos efeitos da mudança climática é o principal tema em debate no mundo hoje. A Bloomberg reconhece a importância dos líderes locais nesse combate e nos selecionar entre os 100 prefeitos do mundo demonstra o compromisso de Curvelo com o tema e com o desenvolvimento de uma cidade cada vez mais sustentável."

Financiamento e projetos em andamento

Como parte do programa, Curvelo receberá US$ 50 mil (equivalente a R$ 250 mil na cotação atual) para distribuir entre as iniciativas dos jovens da cidade. Os projetos podem variar desde a mobilização de campanhas de plantio de árvores até o lançamento de iniciativas de reciclagem ou de redução de resíduos.

Se a quantia inicial for distribuída em seis meses, Curvelo receberá um valor adicional de US$ 100 mil (equivalente a R$ 500 mil na cotação atual) para apoiar mais projetos ao longo de um ano.

Até o momento, o prefeito afirma que dois projetos já foram escolhidos para receber o financiamento da Bloomberg: "Em Curvelo, os jovens são muito engajados. Vamos trabalhar com dois projetos principais: um do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), que é o Núcleo de Orientação Sustentável, e o projeto Água Azul, das escolas estaduais, que trabalha com a proteção de nascentes."

Como participar?

Além dos projetos já em andamento, outras iniciativas podem se inscrever no programa. De acordo com a prefeitura, as ideias podem incluir:

Iniciativas de conscientização, educação, pesquisa e desenvolvimento lideradas por jovens: programas de educação climática liderados por jovens; hackathons climáticos para jovens; pesquisas e levantamentos climáticos desenvolvidos por jovens; clubes ou currículos informados por jovens; e campanhas de conscientização e arte pública projetadas por jovens.

programas de educação climática liderados por jovens; hackathons climáticos para jovens; pesquisas e levantamentos climáticos desenvolvidos por jovens; clubes ou currículos informados por jovens; e campanhas de conscientização e arte pública projetadas por jovens. Projetos de mitigação e adaptação climática conduzidos por jovens: campanhas de jardinagem comunitária, plantio de árvores, reflorestamento e agricultura urbana conduzidas por jovens; programas de reciclagem e redução de resíduos gerenciados por jovens; e oficinas de resiliência climática e programas de preparação para desastres produzidos por jovens.

campanhas de jardinagem comunitária, plantio de árvores, reflorestamento e agricultura urbana conduzidas por jovens; programas de reciclagem e redução de resíduos gerenciados por jovens; e oficinas de resiliência climática e programas de preparação para desastres produzidos por jovens. Planos de ação climática co-governados por jovens: parcerias entre líderes municipais e grupos de jovens para informar ideias, decisões ou ações de políticas relacionadas ao clima ou a formação de embaixadores climáticos jovens ou conselhos consultivos.

Curvelo: única representante de Minas Gerais

Curvelo é a única cidade mineira contemplada pelo Fundo. No Brasil, apenas cinco municípios foram selecionados: Curvelo (MG), Guarulhos (SP), Mogi das Cruzes (SP), Recife (PE) e Sobral (CE).

A jornada para essa conquista começou na COP 28, em Dubai, em dezembro de 2023. Desde então, a cidade se dedicou a preparar a candidatura, enviando diversos documentos para comprovar seu compromisso com a sustentabilidade e o protagonismo juvenil.

Da redação