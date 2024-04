Daily Minibus, da IVECO, vence o Prêmio Quatro Rodas/KBB Melhor Revenda 2024

Modelo da IVECO BUS foi eleito na categoria Van Comercial, reforçando a confiabilidade que só a Daily oferece, com a certeza de rentabilidade, baixo consumo de combustível e custo de manutenção reduzido

Premiação calculou o menor índice de desvalorização entre 23 categorias: linha Daily foi eleita pelo segundo ano consecutivo

Crédito: Flavio Santana/Biofoto/Divulgação Quatro Rodas

Pelo segundo ano consecutivo a renomada linha Daily foi eleita pelo Prêmio Quatro Rodas/KBB Melhor Revenda, uma das principais premiações da imprensa automotiva brasileira, em 2024. Depois do Daily Furgão vencer a categoria Furgão Comercial no ano passado, desta vez a Daily Minibus foi eleita em primeiro lugar na categoria Van Comercial. Na mesma premiação, a Daily Vetrato também conquistou a terceira colocação. O reconhecimento reforça a confiabilidade que só a linha Daily oferece, com a certeza de rentabilidade, aliada à baixo consumo de combustível e custo de manutenção reduzido.

Produzida no Complexo Industrial de Sete Lagoas (MG), a Daily Minibus combina o melhor das vans com a robustez de um micro-ônibus. Disponível nas versões 45-160 e 50-160, para 15 passageiros + motorista e 20 passageiros + motorista, o modelo equipado com o motor FPT F1C Euro 6, de 3,0 litros, se adapta perfeitamente às necessidades de cada tipo de negócio: seja para fretamento executivo, escolar, turismo ou qualquer desafio de transporte de passageiros.

A quinta edição do prêmio promovido pela Quatro Rodas e a Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em precificação de veículos novos e usados, destacou os veículos que menos desvalorizaram ao longo do ano anterior, em 23 categorias. Uma média aritmética foi calculada para se chegar ao índice de desvalorização.

“Nosso produto é conhecido pela robustez, durabilidade e baixo custo operacional, o que resulta em um valor de revenda atrativo e alta rentabilidade para o operador”, aponta Paulo Kazuto, coordenador de Marketing Produto da IVECO BUS. “A versatilidade da Daily Minibus a torna ideal para a necessidade da aplicação do cliente, com redução no consumo de combustível e maior desempenho, o que proporciona o melhor TCO”, explica.

Danilo Fetzner, diretor da IVECO BUS para a América Latina, recebe o prêmio da Quatro Rodas - Crédito: Flavio Santana/Biofoto/Divulgação Quatro Rodas

Reconhecimento consagra a proximidade da IVECO BUS com o cliente

Danilo Fetzner, diretor da IVECO BUS para a América Latina, celebra a conquista, que consagra o posicionamento da Daily Minibus e o foco da marca ao cliente final. Como parte da sua estratégia, a IVECO BUS está cada vez mais próxima do mercado, entendendo profundamente suas necessidades e aplicações, antecipando suas necessidades futuras e o que vem por aí.

“A Daily Minibus é um carro-chefe no nosso portfólio. O reconhecimento do Prêmio Melhor Revenda 2024 consagra o trabalho do time IVECO BUS, com um produto robusto, flexível e competitivo para a realidade do operador brasileiro. É gratificante sermos apontados como referência no segmento Van Comercial”, comemora.

A cerimônia de entrega dos troféus foi realizada nesta quinta-feira (11), no Casa Itaim, em São Paulo.

Com Assessorias