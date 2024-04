Prefeitura e Gran Urbanismo celebram parceria para substituir todo cercamento da horta do Cidade de Deus

As hortas comunitárias urbanas são um orgulho de Sete Lagoas e a Prefeitura promove várias ações para manter e fortalecer este programa que envolve mais de 270 famílias. Agora, que produz hortaliças e legumes nos canteiros do bairro Cidade de Deus tem um motivo a mais para comemorar. A horta receberá, por meio de uma parceria público-privada, uma melhoria aguardada há mais de duas décadas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuário direcionou parte de um Termo de Compensação firmado com a Gran Urbanismo Empreendimentos para trocar todo o cercamento da horta já que o atual está em condições precárias. “A atual gestão tem credibilidade e isso possibilita a celebração de importantes parcerias. Será revitalização de todo entorno, com limpeza e substituição de todo cercamento. O programa das hortas urbanas e premiado no Brasil e no exterior e sempre mereceu atenção especial. Estamos trazendo mais dignidade para os produtores e valorizando ainda mais este projeto”, comentou Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

O alcance dos benefícios provocados pelo programa de hortas comunitárias urbanas são incalculáveis. A proposta se tornou referência nacional como ação bem sucedida de política pública, foi tema de diversas reportagens a nível nacional e de modelo para municípios de todo país. Os produtos plantados e colhidos são vendidos diretamente pelos produtores nas próprias hortas, em mercados da cidade, feiras, entregues em domicílio e fornecidos ao Programa Nacional de Desenvolvimento da Alimentação Escolar (PNAE).

“Temos novos projetos que serão estendidos também para outras hortas. Este apoio é o reconhecimento da importância deste programa muda vidas e resgata a cidadania. É muito bom constatar que não só a Prefeitura, mas também a iniciativa privada tem total interesse em apoiar este tipo de projeto. Com isso vamos mudando a realidade das pessoas”, ressalta Ariane Geralda Moreira dos Santos, diretora do Departamento de Agropecuária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

A limpeza e a instalação da nova estrutura de cerca começam já na próxima segunda-feira, 15 de abril. A perspectiva de uma nova realidade provoca o sentimento de gratidão em quem produz hortaliças de alta qualidade há quase 20 anos. “Este é um desejo de muitos anos de todos nós produtores. Recebemos a notícia desta realização com muita alegria. Agradecemos a Prefeitura e também a empresa parceira no projeto”, comentou Luciene Teixeira Rocha, produtora e presidente da Associação dos Produtores da Horda do Cidade de Deus. “A cerca atual na verdade não cerca nada. Um cercamento novo vai garantir nossa tranquilidade e ainda transformar o visual de nosso espaço”, completou o produtor Admilson José Ferreira.

