Prefeitura de Sete Lagoas e Corpo de Bombeiros realizam 4ª edição da operação Alerta Verde

A ação foi em todas as regiões da cidade e busca a prevenção de incêndios e proliferação de doenças em lotes na área urbana.

A Prefeitura de Sete Lagoas e Corpo de Bombeiros realizaram uma verdadeira força-tarefa, nesta sexta-feira, 12 de abril, para identificar lotes na área urbana onde podem ocorrer incêndios de maior proporção e ocorrer o aumento de focos do mosquito Aedes aegypti. A operação Alerta Verde reuniu as equipes na sede da 5ª Cia Independente de Corpo de Bombeiros de onde partiram para fazer vistorias, documentar a situação dos locais críticos e notificar os proprietários.

Em 2021 foram 129 vistorias, no ano seguinte foram 160 e em 2023 as equipes foram em 165 lotes. Este ano, os oito grupos formados por militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda Municipal e Defesa Civil e ainda fiscais do Meio Ambiente trabalharam com a expectativas de mais de 200 vistorias. O trabalho é preventivo, mas uma nova legislação municipal permite que as notificações sejam transformadas em penalizações.

“Infelizmente, infratores insistem em manter seus lotes sujos. Todos têm direito em investir na compra deste tipo de imóvel, mas manter limpo é uma obrigação. Quem paga a conta é toda vizinha já que são locais que também servem como esconderijo de marginais e de proliferação de focos do mosquito que transmite doenças como dengue e chikungunya”, alerta Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

As equipes identificaram áreas de maneira técnica e tudo está devidamente catalogado. Brevemente, os proprietários serão comunicados sobre a necessidade emergente de cuidar do patrimônio para evitar prejuízos à comunidade. “A fiscalização foi em lotes vagos com vegetação alta e acúmulo de lixo. Uma ação preventiva já que estamos chegando ao período de grande estiagem, o mais propício para o registro de incêndios. Além disso, poderemos evitar malefícios provocadas por doenças com grande registro de casos na cidade”, explicou o tenente bombeiro Samuel, comandante da operação.

Um balanço completo da operação será divulgado pela 5ª Cia de Corpo de Bombeiros nos próximos dias.

