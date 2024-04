Prefeitura, Sest/Senat e parceiros realizaram 2º Workshop de Mecânica Básica de Autos Para Mulheres

Mulher no volante, segurança constante. Ainda mais a partir de agora, para as participantes do 2º Workshop de Mecânica Básica para Mulheres, realizado na noite desta quarta-feira, 10 de abril, ao lado do Ginásio Coberto, na Praça da Feirinha. Realizado pelo Núcleo de Educação no Trânsito da Prefeitura, o evento contou com orientações ortopédicas, dicas sobre conservação de pneus, mecânica básica e aulas de balisa.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Situações adversas podem acontecer a qualquer momento no trânsito. A mulher, com o mínimo de conhecimento básico, pode evitar um sinistro de trânsito ou um dano ao veículo", justifica a supervisora do Núcleo de Educação no Trânsito da Prefeitura, Daniela Maia.

O evento é mais uma vez uma parceria com o Sest/Senat e os apoios de Grupo Santa Helena, Via Mondo, Osaka Toyota, Hyundai Mazam, O Boticário e os centros de formação de condutores Mão na Roda, Lu Contin, Equilíbrio, São Judas, Nova Aliança e Digital.net. "Já é o 2º ano que a Via Mondo participa, falando um pouco da mecânica dos veículos para as mulheres. A importância é mostrar para as mulheres como um carro funciona. A mulher tem muitas dúvidas. Queremos deixá-las bem informadas", explica a gestora de Pós Venda da Via Mondo, Francielle Silva.

Quem participou, aprovou. "A gente mulher tem muita dificuldade em lidar com essas questões mecânicas dos carros. Meu interesse foi em aprender a lidar com isso, uma vez que a gente tem o carro e pode acontecer alguma coisa. Estou gostando muito da organização. O pessoal explicou de uma forma legal e clara", elogiou a participante Luciana Balsamão.

A secretária municipal da Mulher, Karine Araújo, também participou e destacou a importância de eventos que emancipem as mulheres em áreas ainda predominantemente masculinas. "A Secretaria incentiva essa ação, pois precisamos ter maior independência não apenas emocional e financeira, mas também nas questões da vida. São diferentes conhecimentos que nós mulheres não recebemos muito incentivo quando somos menores", lembra. Siga o exemplo: dirija como uma mulher!

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM