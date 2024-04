Prefeitura entrega novos equipamentos para escolas municipais da área rural de Sete Lagoas

Uma manhã diferente e de muita alegria para a comunidade escolar de duas instituições de ensino municipais de Sete Lagoas. Na manhã desta sexta-feira, 12 de abril, as escolas Virgílio Pacheco, na comunidade de Lontrinha, Distrito do Barreiro, e Pedro Chaves, na comunidade de Saco da Vida, receberam cada uma mais de 30 equipamentos e eletrodomésticos novos, frutos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Noraldino Júnior, por intermédio do vereador Ismael Soares.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Entre os novos equipamentos estão geladeiras, fornos, batedeiras, televisores, projetores, computadores, impressoras e bebedouros, entre outros equipamentos que farão a diferença na educação de nossas crianças. O prefeito Duílio de Castro e o vereador Ismael Soares fizeram questão de agradecer ao deputado estadual Noraldino Júnior pela importante parceria. Uma emenda parlamentar de cerca de R$ 200 mil. "Agradecemos ao deputado que direcionou suas emendas para equipar essas escolas. Isso fará uma diferença muito grande para que possamos dar uma educação melhor às nossas crianças, principalmente na área rural. Esses recursos contribuem com o Município, que já investe 4% a mais na Educação do que prevê a Constituição. Isso representa mais de R$ 20 milhões a mais no orçamento", lembrou o prefeito.

"Agradeço ao deputado Noraldino Júnior, que tem sido nosso parceiro há anos, desde 2013, quando assumi pela primeira vez como vereador. São R$ 200 mil que serão de grande utilidade para essas comunidades. É um deputado que vem dando resposta à Sete Lagoas com suas emendas. Meu agradecimento também à secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira. Com uma gestão séria, as coisas acontecem", lembrou o vereador Ismael Soares.

Comunidades agradecidas

"Estamos gratificados e emocionados com tudo o que recebemos. Vai funcionar tanto para a escola como também para a comunidade escolar. Foi emocionante ver os alunos abrindo cada embalagem. Com as novas impressoras, por exemplo, as atividades serão coloridas. Antes era tudo em preto e branco. Além disso, poderemos reforçar a alimentação das crianças, com os novos fornos, batedeira industrial e geladeira", disse a diretora da E.M. Virgílio Pacheco, Flaviane Matos.

"Estamos muito felizes porque, graças à Prefeitura, ao deputado estadual Noraldino Júnior e ao vereador Ismael Soares, os alunos terão acesso a essas tecnologias. São TVs modernas, computadores, impressoras. As professoras amaram. Isso vai melhorar muito a qualidade do nosso trabalho e incentivar as crianças no mundo do saber", completou a diretora da E.M. Pedro Chaves, Sâmara Rezende.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM