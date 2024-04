Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas neste fim de semana

A previsão do tempo para o fim de semana em Sete Lagoas aponta calor, com temperatura máxima atingindo 31°C. Espera-se sol durante ambos os dias, porém, há a possibilidade de aumento de nuvens, com chance de pancadas de chuva tanto no sábado quanto no domingo.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado, dia 13 de abril, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. A previsão indica chuva, com ventos de aproximadamente 10km/h e umidade variando entre 52% e 96%. A probabilidade de chuva é de 9%.

Já para domingo, dia 14 de abril, a temperatura mínima também será de 20°C, porém, a máxima aumenta para 31°C. A chance de chuva é de 7%. Assim como no sábado, espera-se sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde, com o tempo abrindo durante a noite.

Da redação