Caminhão bate em coletivo na BR 040 em Esmeraldas; cinco vítimas são transportadas para Sete Lagoas

Uma colisão entre caminhão e um ônibus da linha metropolitana 6576 (BH/Andiroba) resultou em pelo menos 10 passageiros feridos na manhã deste sábado (20/04). De acordo com a concessionária Via 040, responsável pela administração do trecho, o incidente ocorreu no KM 500 da via, em Esmeraldas, próximo a Melo Viana. Cinco vítimas foram trazidas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Caminhão colidu com a traseira do ônibus coletivo. Fotos: g1/Reprodução, Luana Nunes/TV Globo.

Os militares do Corpo de Bombeiros informaram que o ônibus estava ocupado por várias pessoas, mas somente cinco delas necessitaram de atendimento médico no Hospital Municipal de Sete Lagoas. Até o fechamento desta matéria não haviam sido divulgadas informações sobre estado de saúde das vítimas e condutores dos veículos.

Por volta das 06:42 houve uma interdição parcial na pista no sentido Rio de Janeiro, causando cerca de 1km de lentidão no tráfego. A Via 040 informou a liberação da via às 07:42.

*Em atualização.

Vinícius Oliveira e Maria Eduarda Alves