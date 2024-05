Sete Lagoas terá sexta (03) ensolarada com calor e sem chuva

A sexta-feira (03) em Sete Lagoas será marcada por um dia ensolarado e com temperaturas amenas pela manhã, subindo gradativamente ao longo do dia até alcançar 33°C à tarde. A noite promete ser abafada, com termômetros ainda marcando 31°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 83%, com ventos fracos a moderados, com rajadas de até 7 km/h no período da tarde.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

Alerta de onda de calor:

É importante destacar que o Inmet emitiu um aviso de onda de calor para Sete Lagoas e região, com validade entre 12h de quinta (02) e 23h59min de sábado (04). A previsão indica temperaturas 5°C acima da média para o período, o que pode representar riscos à saúde, principalmente para grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Fim de semana:

O fim de semana em Sete Lagoas também será marcado por tempo seco e com temperaturas elevadas. No sábado (04), a mínima será de 19°C e a máxima de 31°C. Já no domingo (05), os termômetros podem oscilar entre 17°C e 32°C.

Da redação