Passando a Limpo: educação no trânsito e a chegada do maio amarelo, com Daniela Maia

O programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta 3 de maio a supervisora do Núcleo de Educação no Trânsito de Sete Lagoas, Daniela Maia. Na pauta as ações do maio amarelo a conscientização sobre comportamentos na condução de veículos.

Álvaro Vilaça, Daniela Maia e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Em 2024 o tema do maio amarelo é "A paz no trânsito começa por você". Daniela Maia explica que comportamentos agressivos têm sido observados rotineiramente pelas ruas e estradas brasileiras. A supervisora citou que existem situações em que os condutores despertam a chamada "síndrome do Hulk", um momento de raiva excessiva na mente que pode levar ao cometimento de atos violentos após um acidente ou briga de trânsito, piorando a ocorrência.

Daniela Maia tem sido reconhecida na cidade e nacionalmente por suas personagens Daniévola e Transmorte. As personagens fazem parte de um universo criado por Daniela no qual Transmorte tenta induzir condutores a cometer crimes de trânsito e Daniévola sempre age no sentido contrário combatendo as investidas da vilã.

As duas personagens são apresentadas por Daniela em peças teatrais, intervenções nas ruas e ações de conscientização sobre educação no trânsito. Elas inclusive estarão presentes em várias ações do maio amarelo em Sete Lagoas.

Transmorte e Daniévola, as personagens criadas por Daniela Maia.

Outra iniciativa que tem surtido efeito em Sete Lagoas e foi debatida durante o programa é o Multa Legal. Nela, as crianças recebem talões de papel que simulam aqueles usados por agentes de trânsito na aplicação de multas. A partir do que lhes é ensinado nas salas de aula, as crianças passam a anotar nos bloquinhos infrações cometidas por seus pais e responsáveis. Isso ajuda a popularizar dentro das famílias a observância e respeito às leis de trânsito.

Além disso, o programa traz dados e estatísticas sobre os recursos financeiros e de pessoal envolvidos nos socorros às vítimas do trânsito e o quanto esse montante poderia ser destinado a outras ações sociais, visto que a grande maioria dos acidentes acontece por imprudência dos condutores.

As iniciativas do Núcleo de Educação no Trânsito de Sete Lagoas bem como de Daniela Maia podem ser acompanhadas pelo Instagram @educacaonotransito7lagoas

Reveja o Passando a Limpo na íntegra:



Vinícius Oliveira