Ciclista é ferido após acidente no bairro Portal da Serra

Um ciclista de 62 anos ficou ferido após um acidente com um Fiat Palio na manhã desta sexta-feira (03), na Avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Portal da Serra.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

Segundo informações da Polícia Militar, a condutora do Fiat Palio seguia pela via quando uma bicicleta atravessou a avenida repentinamente, sem observar o fluxo de veículos. O ciclista colidiu com o carro e foi lançado contra o para-brisa.

Com ferimentos no ombro, a vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Municipal, onde precisará passar por cirurgia.

Em depoimento à PM, o ciclista relatou que não percebeu a aproximação do carro e que teve um momento de desatenção. Ele reconheceu que se a condutora estivesse trafegando em alta velocidade, o acidente poderia ter tido consequências mais graves.

Da redação com 25º BPM