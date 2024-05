Veja locais em Sete Lagoas para ajudar atingidos pela chuva no RS

Uma onda de solidariedade está, Brasil afora, a ajudar os quase um milhão de gaúchos que passaram pelo maior desastre ambiental já visto no país. Ainda tendo muito a recuperar e contabilizar os prejuízos, diversas pessoas estão se organizando para enviarem doações para o Sul - incluindo moradores de Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

A reportagem entrou em contato grupos que já estão realizando campanhas na cidade para arrecar donativos. Esta matéria será atualizada ao longo da semana com mais informações sobre pontos de doações e ações solidárias para mitigar os problemas causados pela chuva no Rio Grande do Sul.

Jéssica Freitas está com uma campanha para ajudar diretamente os moradores que estão socorrendo os diversos ilhados que ainda não foram resgatados de suas casas. Com contatos diretos na região, ela aponta o clamor de cada um que está na linha de frente, onde diversos itens são necessários - e os estoques estão escassos.

"Ele [morador da região] me manda os áudios aqui dos grupos de resgate em tempo real do que o pessoal está precisando, onde que está precisando, daí já cai direto no PIX dele e ele vai fazendo as distribuições. Ontem [domingo, 5 de maio], por exemplo, ele teve que parar de ajudar nos resgates porque a gasolina do carro acabou e eles não tinham mais dinheiro para poder colocar gasolina no carro", afirma Jéssica.

Doações podem ser feitas para a chave PIX em nome de André Luiz, no CPF: 02145007059

Andreza Linhares, outra moradora de Sete Lagoas, está organizando doações de alimentos não perecíveis, água, roupas e mantimentos diversos para serem entregues por despacho aéreo ao Rio Grande do Sul. Foram disponibilizados diversos pontos de doação na cidade até sexta-feira (10). No sábado (11), o material será levado para o Aeroporto Internacional de Confins, onde será enviado para o estado.

Confira os pontos de doação:

A Igreja Tudo Novo está arrecadando produtos de higiene pessoal, água mineral e cobertores para serem levados de caminhão, ou carreta. O ponto de coleta é na Rua Rosa Maciel Lanza, 296, bairro São Geraldo, das 13h às 18h

Matéria em atualização

Filipe Felizardo