Sete Lagoas: Empresas repercutem Mutirão de Empregos e seguem contratando participantes

As 13 empresas participantes do primeiro Mutirão de Empregos, realizado no último dia 2 de maio por meio de parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas, Câmara Municipal e Associação CriaRH, enalteceram a realização do evento e, uma semana depois, ainda seguem analisando currículos e realizando entrevistas. No total, mais de 1.500 candidatos participaram da ação, realizada na Câmara Municipal durante todo o dia.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Aqueles que não tinham um currículo ou precisavam de mais cópias, tinham à sua disposição uma equipe do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara, computadores e impressoras para a impressão de cópias dos documentos. Participaram do mutirão profissionais de Recursos Humanos das empresas Âncora Consultoria, ASK do Brasil, AVG Siderurgia, Bombril, Cedro Têxtil, Hospital Nossa Senhora das Graças, Itambé, Maxion Montich, Multitécnica, OMR Componentes Automotivos, Pepsico, Proativa Contact Center e Trevo Alimentos.

"Nos sentimos honrados em poder participar do Primeiro Mutirão de Empregos de Sete Lagoas. Tenho certeza que centenas de pessoas foram recolocadas no mercado de trabalho através desse grande encontro e que fizemos o nosso papel: usar a estrutura física e humana da Câmara Municipal para realmente mudar a vida das pessoas", ressaltou Priscila Horta, gerente do Centro de Apoio ao Cidadão do Legislativo local. Alguns profissionais de Recursos Humanos das empresas participantes também enalteceram a iniciativa.

Depoimentos

"Gostaria de agradecer a vocês pela ideia. Foi muito bom! Valeu a pena! A organização e o local estavam bons, diante das inúmeras surpresas ao longo do dia! Deu tudo certo! Nós, das empresas, somos da iniciativa privada e sempre que entendermos que vamos beneficiar a população, nos mobilizaremos. Recebemos fisicamente 316 currículos, além das pessoas que não entregaram o currículo e fizeram cadastro no nosso site. Fomos muito bem recebidas."

- Alessandra Pascoalone - Bombril

"Nós da Cedro Têxtil também agradecemos pela oportunidade de participar deste mutirão que foi tão importante tanto para a população desempregada quanto para as empresas, principalmente em um momento de mão de obra escassa. Recolhemos 324 currículos e, deste montante, entrevistamos 80 pessoas."

- Ângela Xavier - Cedro Têxtil

"Nós do Hospital Nossa Senhora das Graças agradecemos pela oportunidade de participar da feira. Recolhemos 260 currículos e ontem mesmo fechamos vagas urgentes no hospital."

- Maria Rodrigues - HNSG

"Também agradeço em nome da Multitécnica. Recebemos mais de 300 currículos e já iniciamos o processo de triagem e agendamento de entrevistas."

- Ana Luiza - Multitécnica

"Nós da Proativa Contact Center agradecemos a oportunidade de participar deste mutirão. Recolhemos 150 currículos, fora os que foram cadastrados no site! Fomos muito bem recebidos, muito obrigada."

- Ana Carolina Teixeira Lima - Proativa Contact Center

"Realmente foi bem legal a iniciativa e a adesão das empresas nesse projeto. Recebemos 215 currículos e entrevistamos umas 50 pessoas."

- Sabrina - Maxion Montich

"Foi um evento muito bom, principalmente para nossa cidade. Recebemos 402 currículos: 261 mulheres e 75 homens, além de 63 jovens aprendizes. Já estamos chamando 20 jovens para iniciar um processo seletivo."

- Kelly Oliveira - Itambé

"Na OMR fizemos 40 entrevistas na parte da manhã. Recebemos mais 267 currículos. Estão chegando muitos por e-mail e WhatsApp."

- Camila Reis - OMR

"Recebemos currículos de 96 homens e 58 mulheres. Entrevistamos no dia um total de 63 pessoas. Algumas delas agendamos entrevista na AVG. Foi bem bacana esse projeto e muito importante. Foi muita correria na hora mas acredito que vocês e nós fizemos o melhor e o possível para acolher todo mundo."

- Letícia Mendes - AVG

"Achamos essa iniciativa muito interessante e podermos fazer mais vezes, pois vimos o resultado. Recebemos 177 currículos. Foi super válido."

- Ana Célia de Almeida Cardoso - Âncora Consultoria e Treinamento

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM