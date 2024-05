Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Sete Lagoas

A cidade segue sob altas temperaturas no sábado e domingo, 10 e 11 de maio respectivamente.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

Apesar das manhãs e noites frescas, durante o dia os termômetros vão marcar temperaturas elevadas.

No sábado a mínima ficou em 18°C e a máxima chega a 30°C. Mesmo que apareçam algumas nuvens no céu, não há probabilidade de chuva.

Domingo a tendência de calor permanece. A mínima segue em 18°C mas a máxima tende a ser um pouco mais alta, 31°C. Novamente, sem perspectiva de chuva.

Vinícius Oliveira, com informações de Climatempo

