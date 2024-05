Sete Lagoas terá dia de baixa umidade do ar; confira previsão do tempo

Sete Lagoas atinge, nesta segunda-feira (13), níveis alarmantes de baixa umidade relativa do ar. Já na metade do outono, as poucas nuvens no céu fazem que o clima fique quente e seco durante boa parte do dia. Confira mais na previsão do tempo.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A nebulosidade aparece pela manhã, mas ao longo do dia elas se dissiparão, fazendo com que o sol brilhe intensamente durante todo o dia. Com isso, as máximas chegarão aos 32ºC - a mínima foi de 20ºC, acima da média do mês de maio.

Com essa amplitude térmica de 12ºC, a umidade relativa do ar despenca para 25% no período mais quente do dia - nível perigoso para a saúde. A dica é sempre se hidratar e evitar longa exposição ao sol neste período.

E quando teremos uma "virada" no tempo? Ela está longe de acontecer. Segundo o Inmet, até a próxima sexta-feira (17), ainda teremos muito calor, com amplitudes térmicas elevadas.

Da redação