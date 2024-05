Após buscas, bombeiros de Lagoa Santa descobrem que vítima não se afogou em lagoa

Em um caso inusitado, o Corpo de Bombeiros de Lagoa Santa foi acionado neste domingo (12) para o resgate de um morador em situação de rua que teria se afogado em uma lagoa. Após horas de buscas intensas, inclusive com mergulhadores, a equipe descobriu, através de imagens de câmeras de segurança, que o homem teria saido da água, minutos após ter entrado.

Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O episódio se deu na tarde de domingo (12), por volta das 15h, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Várzea. Testemunhas informaram aos bombeiros que três moradores de rua haviam entrado na lagoa e, após algum tempo, um deles não foi visto saindo.

Diante da informação, três equipes e duas motocicletas de resgate foram mobilizadas para a ocorrência. As buscas se prolongaram por horas, com mergulhadores vasculhando o local à procura da suposta vítima.

No entanto, no início da noite, a equipe teve acesso a imagens de uma câmera de segurança instalada próximo à lagoa. As gravações mostraram claramente que o homem em questão, de fato, havia entrado na água, mas logo em seguida saiu, sem qualquer dificuldade.

Com a confirmação de que não havia se afogado, as buscas foram encerradas.

Da redação