Mulher morre e homem fica gravemente ferido em acidente em Baldim

Uma mulher de 46 anos, identificada apenas como Nilda, faleceu e um homem de 48 anos ficou gravemente ferido em um acidente na Rodovia Pedro Sabino, no km 17, na madrugada deste domingo (12). O acidente ocorreu no sentido Santana do Riacho para Baldim.

giroflex 23

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 01h40. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram as duas vítimas. Nilda já estava sem vida, enquanto o homem apresentava uma fratura exposta no braço e diversas lesões pelo corpo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Baldim prestou os primeiros socorros ao homem e o encaminhou ao Hospital Municipal de Sete Lagoas em estado grave. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para investigar as causas do acidente.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

