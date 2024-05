Prefeitura de Sete Lagoas formaliza apoio à Marcha para Jesus

Foi realizada no gabinete do prefeito Duílio de Castro, na manhã desta segunda-feira, 13 de maio, uma reunião para debater detalhes da Marcha para Jesus, evento marcado para o dia 29 de junho em Sete Lagoas. Participaram do encontro pastores de várias denominações evangélicas da cidade, o presidente do Conselho de Pastores, Francislei Mercês, e coordenadores da administração municipal.

Durante a reunião, no gabinete do prefeito Duílio de Castro, também foi lançada a camisa oficial do evento. Foto: Ascom PMSL.

No dia 19 de março foi publicada no Diário Oficial do Município a Lei nº 9.779/2024 que “reconhece de relevante interesse para o patrimônio cultural imaterial de Sete Lagoas o evento Marcha para Jesus". Com isso, a Marcha para Jesus foi incluída no Calendário Oficial do Município. Agora, o evento tem o apoio institucional da Prefeitura que foi formalizado nesta segunda-feira. “A Marcha para Jesus é um evento de sucesso em todo país. Uma oportunidade das pessoas demonstrarem sua fé agradecendo e aumentando esperança”, comentou Duílio de Castro.

A programação ainda será definida e contará com a parceria da administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. O principal objetivo é promover um evento gratuito marcado por momentos de louvor, fé e adoração.

Marcha Para Jesus

Sua origem está datada de 1987, em Londres, chegando ao Brasil em 1993, na cidade de São Paulo, onde reuniu cerca de 300 mil pessoas, na Avenida Paulista. A Marcha para Jesus reúne diversas denominações cristãs. Sua crescente notoriedade fez com que o evento, em 2009, entrasse para o calendário nacional, com a sansão da Lei Federal 12.025, que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus.

Da Redação com Ascom PMSL