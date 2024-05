Assistência Social: Passe Livre realiza manhã especial com mães que utilizam o serviço

O setor de Passe Livre da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Sete Lagoas realizou, na manhã desta segunda-feira, 13 de maio, uma manhã especial com as mães usuárias do serviço, em alusão ao Dia das Mães, celebrado no último domingo, 12 de maio. Além de escutarem uma mensagem motivacional reforçando a importância de cada uma delas, os servidores da SMAS fizeram um delicioso café da manhã compartilhado para elas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Nosso agradecimento aos parceiros Vereador Roney do Aproximar, que doou iogurtes; ao Instituto Mix, que deu a cada uma um vale beleza, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, pela doção de flores; e à Mariana Marques Fotografias, que deu uma foto revelada a cada uma no cantinho especial montado para elas", agradeceu a secretária da Pasta, Luciene Chaves.

Para a secretária, ações como esta são de extrema importância. "Ver essas mulheres felizes em serem lembradas é o que nos motiva. Mostramos a importância do amor próprio, amor este que, com a correria do dia a dia, muitas acabam deixando de lado. Parabéns a todas essas mães guerreiras", parabenizou a secretária.

"Reunimos na perícia desta manhã apenas mães para que elas possam ter esse momento de reflexão sobre a importância de cada uma. Também reforçamos o quanto admiramos a garra e a força delas. Desejo um feliz Dia das Mães a todas as nossas usuárias e mães de Sete Lagoas", completou a assessora do Passe Livre, Elizabeth Cazarim.

