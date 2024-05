Confira a previsão do tempo para esta terça (14) em Sete Lagoas

Manhã amena dá lugar a tarde quente e abafada em Sete Lagoas, com poucas nuvens para amenizar o calor. A terça-feira (14) amanhece com sol e poucas nuvens, com a temperatura mínima declinando até os 18°C. Mas não se engane: essa é apenas a calmaria antes da tempestade... de calor!

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

A partir da tarde, o calor aperta e o sol reina absoluto, com temperaturas máximas chegando aos 31°C. O ar fica seco, com umidade mínima de apenas 20%, o que torna a sensação térmica ainda mais alta. O vento sopra fraco do sudoeste, mas não é suficiente para amenizar o calor.

A noite não traz trégua, com poucas nuvens e temperaturas que se recusam a cair. O vento muda de direção para sul-sudeste, mas continua fraco.

Mas atenção: a onda de calor que assola Sete Lagoas ainda não deu trégua! O Inmet emitiu um aviso de grande perigo, válido desde as 00h01 de hoje até as 20h00. As temperaturas estão 5°C acima da média há mais de 5 dias, o que coloca em risco a saúde da população.

