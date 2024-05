BR-381 terá trecho interditado por 10 horas no sábado para reparos em ponte; saiba onde

Atenção, motoristas! A BR-381 terá um trecho interditado no próximo sábado, dia 18 de maio, por cerca de 10 horas, para a realização de reparos emergenciais na ponte sobre o córrego da Onça Grande, no km 297,37. A interdição total está prevista para acontecer entre as 8h e as 18h, afetando o trânsito no local.

Local fica próximo ao acesso aos municípios de Jaguaraçi e Mariléria - Foto: Waldecy Castro/ Diário do aço

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a medida foi necessária devido à complexidade dos reparos e à necessidade de garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia. "A interdição total do trecho se faz essencial para garantir a segurança de todos", afirma o DNIT em nota oficial.

A autarquia informa que equipes trabalharão intensamente para minimizar o impacto no trânsito e concluir os serviços o mais rápido possível.

Da redação com DNIT