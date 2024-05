Morador de Pedro Leopoldo desaparece após ir ao show da Madonna

Um morador de Pedro Leopoldo está desaparecido desde o último dia 3. Bráulio Alex Rosa (33 anos) foi ao Rio de Janeiro ver o show da cantora Madonna, e desde então, os familiares não sabem notícias sobre seu paradeiro.

Foto: arquivo pessoal / G1

As informações são do G1. O irmão de Bráulio, Blinio Rosa, conta que ele toma remédios controlados, e que seu último contato foi no dia 3 à tarde. A família entrou em contato com parentes que moram no Rio e descobriu que Bráulio foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar no dia 9, socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A investigação está em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), da Polícia Civil do Rio. Agentes realizam diligências para localizá-lo.

Da redação com G1