Bombeiro salva vida de bebê por vídeo chamada em Sete Lagoas

Uma chamada de vídeo salvou a vida de um bebê que estava sofrendo de engasgo em Sete Lagoas. Um agente do Corpo de Bombeiros conseguiu, através da ferramenta, instruir os pais da criança que estava com dificuldades de respiração.

Foto: 5ª Cia Ind CBMMG

O caso aconteceu no último dia 30 de abril, mas só foi divulgado pela corporação nesta terça-feira (14). O bombeiro estava como telefonista quando recebeu o chamado de uma mãe pelo 193, informando sobre o engasgo de seu filho. Apesar de uma equipe ter sido acionada de imediato para o local (onde atendiam a uma outra ocorrência), o militar percebeu que a situação era bem delicada.

O pai da criança recebeu as orientações de como proceder com o desengasgo, porém, a criança continuava com a via respiratória obstruída. Nisso, o bombeiro orientou o pai que lhe desse um número de telefone para realizar uma chamada de vídeo: por ela, o agente instruiu o homem a realizar o procedimento correto. A criança então teve o desengasgo realizado, após chorar com mais vigor.

Logo após o procedimento, a equipe chegou até a casa e prestou o atendimento ao bebê, que foi levado ao hospital. A criança passa bem.

Filipe Felizardo com 5ª Cia Ind CBMMG