Obras na rede de esgoto do Córrego dos Pinhões seguem no Dona Dora em Sete Lagoas

Depois de instalar o novo sistema de esgoto no entorno da rotatória entre as avenidas Dr. Renato Azeredo, Norte Sul e Tonico Reis, no bairro Chácara do Paiva, e da rua Equador, no bairro Progresso, chegou a vez da rua Sulfumiro de Freitas no bairro Dona Dora, próximo ao Condomínio Blue Garden, receber os trabalhos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas. O objetivo é retirar todo o esgoto jogado atualmente no Córrego dos Pinhões, interligando a rede à futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Matadouro), no bairro Tamanduá, despoluindo o córrego.

Foto: Ascom PMSL

"Seguimos em mais uma etapa de despoluição do Córrego dos Pinhões. Interditamos a Rua Sulfumiro de Freitas ontem e esperamos liberar o trecho ainda hoje. Em breve teremos mais dois pontos de interdição, sendo uma na ponte do bairro Dona Dora, próximo ao Condomínio Blue Garden, e a outra no bairro da Várzea. Nosso objetivo é tirar todo o esgoto do córrego, com um meio ambiente melhor para todos", afirma o supervisor de Projetos da autarquia, Marcos Wagner Lopes Júnior.

A obra, chamada de Interceptor dos Pinhões, vai conectar todos esses bairros com aproximadamente 12 quilômetros de rede de esgoto, colocando um fim à poluição do córrego. Com o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Tamanduá, a expectativa é que não só o córrego dos Pinhões, mas os principais córregos de Sete Lagoas, voltem a ter água limpa, já que entre os trabalhos das equipes do SAAE está a ligação de todo o esgoto que é jogado in natura no córrego, no novo sistema.

Da Redação com Ascom PMSL