Campanha de arrecadação de doações no CAT-JK entra em segunda etapa

O saldo da primeira fase da campanha solidaria “Amigos do Sul”, realizada em Sete Lagoas para recolher donativos para a população do Rio Grande do Sul, foi surpreendente. Em poucos dias o gesto solidário dos doadores garantiu o envio de três caminhões para o Estado que sofre com a tragédia provocada por fortes e constantes enchentes. Agora, os organizadores da ação iniciaram a segunda fase da campanha recebendo as doações no CAT-Jk diariamente de 8h às 18h30 e no sábado de 8h às 12h.

Foto: Ascom PMSL

A Prefeitura é parceira da iniciativa com a cessão do espaço para receber doações, localizado em ponto estratégico, bem na orla da Lagoa Paulino. Voluntários da campanha recebem e separam os donativos para facilitar o transporte e também o direcionamento da entrega nas cidades atingidas no Rio Grande do Sul.

“A ideia teve uma receptividade fantástica da sociedade na primeira fase. Recebemos doações de entidades, empresas, comércio e de pessoas de todas as regiões da cidade. É emocionante presenciar esta rede solidária que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Doadores e voluntários são verdadeiros heróis”, ressalta o analista de sistemas Ubijara Alencar da Cruz , um dos organizadores da campanha.

Uma faixa na porta do CAT-JK destaca água mineral, cobertores e itens de higiene pessoal como prioritários no processo de doação, mas roupas de homens, mulheres e crianças a alimentos não perecíveis também são bem-vindos. “Presenciei a chegada de diversas pessoas no local fazendo suas doações. Cada um ajudando como pode e, no final da primeira etapa, o resultado foi motivo para emocionar. Parabéns a todos que estão unidos nesta luta”, comentou Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

Por meio de parceria, a campanha já garantiu o transporte para tudo que for arrecadado até o próximo sábado, 18 de maio.

Da Redação com Ascom PMSL