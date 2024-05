Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (15) em Sete Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (15) indica sol com algumas nuvens, e de acordo com o Clima Tempo, não haverá chuva.

Foto: Djhéssica Monteiro

Temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 30°C.

Não há previsão de chuvas, e os ventos estarão a 5 km/h.

A umidade relativa do ar variará entre 28% e 62%.

Da Redação com Clima Tempo