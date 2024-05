Gruta Rei do Mato ficará fechada até segunda (20) para manutenção

A Gruta Rei do Mato, um dos principais atrativos turísticos de Sete Lagoas, Minas Gerais, estará fechada para visitação entre os dias 15 e 20 de maio para a realização de manutenções na estrutura interna. A medida visa garantir a segurança e o conforto dos visitantes durante a alta temporada.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Durante o período de fechamento, os turistas poderão aproveitar outras atrações da região, como o Parque Municipal Orlando Pereira e o Museu Histórico Municipal.

A partir do dia 21 de maio, a Gruta Rei do Mato reabrirá suas portas ao público, pronta para receber os visitantes com ainda mais segurança e conforto.

Mais informações:

Djhéssica Monteiro