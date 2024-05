Polícia encontra morador de Pedro Leopoldo desaparecido no Rio

Bráulio Alex Rosa (35 anos), morador de Pedro Leopoldo, foi encontrado nessa terça-feira (14) no centro do Rio de Janeiro. O homem estava desaparecido desde o dia 3 de maio, para ir ao show da cantora Madonna.

Foto: arquivo pessoal / G1

A informação foi confirmada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investigava o caso, nesta quarta-feira (15). De acordo com uma tia de Bráulio, em entrevista para a Super Rádio Tupi, ele estaria bastante nervoso quando foi encontrado. Bráulio foi levado a um hospital da cidade carioca, onde deve passar por exames.

O desaparecimento foi notificado às autoridades cariocas pelo irmão dele na última semana. Conforme o boletim de ocorrências, o homem saiu da casa onde mora por volta de 21h, do dia 2 de maio. No dia seguinte, ele avisou ao irmão que estava em um ônibus com destino à capital carioca. Segundo o registro policial, o último contato de Bráulio com a família ocorreu por volta de 17h do dia 3 de maio, quando ele compartilhou sua localização com o irmão dizendo que estava chegando ao Rio de Janeiro. Desde então, a família não consegue contato com ele.

No dia 9 de maio, Braúlio deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi atendido e recebeu alta hospitalar no mesmo dia. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro.

As apurações prosseguem para completa elucidação dos fatos.

Da redação com O Tempo e Super Rádio Tupi