Prefeitura de Sete Lagoas inicia reforma de rampa de voo livro em homenagem a instrutor

Em breve o mais importante cartão postal de Sete Lagoas terá uma nova rampa de voo livre. O esporte mais associado à cidade pelos turistas atualmente é praticado por mais de 40 pilotos da cidade, além dos praticantes que vêm de outras cidades, atraindo diariamente dezenas de pessoas até a Serra de Santa Helena. O prefeito Duílio de Castro (PSB) e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade (REDE) estiveram na serra na tarde dessa terça-feira (14), conferindo o início dos trabalhos.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Nós vamos revitalizar esse espaço, incrementando, embelezando e dando infraestrutura para recebermos turistas, a população de Sete Lagoas e darmos oportunidade para que os adeptos dessa atividade possam praticar esse esporte em melhores condições", afirmou o prefeito. "Com o apoio do prefeito Duílio de Castro, estamos conseguindo fazer uma obra imaginada há mais de cinco anos. Seguimos embelezando toda a cidade e agora partimos para a rampa de voo. Era uma questão de honra e promessa de campanha de que iríamos fazer e estamos fazendo", lembrou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Homenagem

O vereador Roney do Aproximar (PP) é autor de um projeto de lei que presta homenagem a Gilberto Araújo, instrutor de voo livre que morreu em decorrência de um infarto enquanto praticava o esporte, em fevereiro deste ano, dando a ele o nome da nova rampa. "Com muita dificuldade, com muita luta, junto ao prefeito e ao vice-prefeito, e com o apoio do Clube de Voo Livre de Sete Lagoas, conseguimos essa façanha", lembrou o vereador. "Só temos a agradecer por esse sonho que está sendo realizado. Vai contribuir muito para o esporte e a cultura do voo livre em nossa cidade", completou o presidente da entidade, Denis Rabbi.

Projeto

Além da nova rampa de voo, que será toda gramada e com irrigação automática, o espaço também vai receber estacionamento para veículos, estruturas de madeira em pergolado, piso, bancos, lixeiras, cercamento e paisagismo, promovendo mais beleza para quem contempla e mais segurança para quem voa. "Vamos decolar e pousar com muito mais segurança e um voo com um visual melhor para recebermos os setelagoanos e também os turistas. Em nome da associação, só temos a agradecer", finalizou o instrutor Romero Azevedo.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM