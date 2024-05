Seminário abre celebrações do Dia Nacional da Luta Antimanicomial em Sete Lagoas

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio, mas em Sete Lagoas, as ações alusivas à data começaram nesta quarta-feira, 15, com a realização de um representativo seminário promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na Faculdade Santo Agostinho. Autoridades, profissionais da saúde, assistentes sociais e acadêmicos prestigiaram o ciclo de palestras com a temática reabilitação e a inclusão de pessoas em sofrimento mental.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é um marco no combate para romper com o modelo exclusivo de tratamento em hospitais psiquiátricos, como os antigos manicômios. Em Sete Lagoas, a questão é debatida com seriedade e ainda com a manutenção de políticas públicas eficazes na área. “Trabalhamos continuamente para fazer uma Saúde Mental mais humanizada. Nossos resultados são surpreendentes quando avaliamos a proposta de resocialização dos pacientes que são acometidas por algum distúrbio mental”, explicou o prefeito Duílio de Castro.

A Prefeitura mantém programas contínuos de assistência na área. Além disso, garante equipes capacitadas e unidades com uma estrutura completa para receber públicos variados que procuram atendimentos em todos os níveis da saúde pública. “Dispomos de uma rede de cuidados na Atenção Primária, nos Centros de Atenção Psicossocial e em unidades de urgência. Garantimos suporte aos pacientes no diagnóstico, acompanhamento e tratamento”, ressalta Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Os coordenadores da Saúde Mental estiveram presentes para participar dos debates e adquirir conhecimento com os conceituados palestrantes, os psicólogos Leisenir de Oliveira, que falou sobre o “Marco histórico da luta antimanicomial”, e Rodrigo Simas com a temática “Desafios no campo da saúde mental na atualidade”. “Hoje foi um dia especial para todos nós quando tivemos a oportunidade de ouvir e debater sobre temas relevantes sobre o nosso trabalho”, destacou Isabela Oliveira, coordenadora da Saúde Mental.

As celebrações do Dia Nacional da Luta Antimanicomial continuam nesta quinta-feira, 16 de maio, com o tradicional desfile. A concentração será no Terminal Urbano do Transporte Coletivo, às 8 horas, com percurso pelas principais ruas da região central. “Todos estão convidados para participar. Devemos estar unidos nesta mobilização a favor da luta antimanicomial”, convida Isabela Oliveira.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM