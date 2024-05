Setelagoana Duda Faria concorre ao posto de Rainha do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024

Falta menos de um mês para o Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024. E com isso, será iniciado também o reinado da nova Rainha deste evento que, entre as nove concorrentes ao posto, tem a setelagoana Duda Faria (Instagram @dudafaria22). A votação será feita através de enquetes diárias no perfil do Instagram @‌pedroleopoldorodeioshow.

Foto: Sangreal Produções/Cedida por Duda Faria

Maria Eduarda Faria tem 22 anos e é natural de Sete Lagoas. Atualmente a jovem cursa o 8° período de odontologia. Ela acumula experiência em concursos de beleza, já tendo participado do Miss Teen Sete Lagoas e do Miss e Mister Continente Minas Gerais, este último foi selecionada entre as três finalistas.

"Embora seja a minha estreia no Pedro Leopoldo Rodeio Show, minha experiência anterior proporcionou valiosas lições e me preparou para os desafios que enfrento agora. Estou entusiasmada e aproveitando cada momento que me é proporcionado nesta nova jornada e mostrando o meu melhor", reflete Duda Faria.

Foto: Sangreal Produções/Cedida por Duda Faria

Duda acredita que para ser eleita a nova Rainha do PLRS, é essencial ter carisma, empatia e representatividade dentro desse evento de tamanha proporção. "Além disso, a capacidade de comunicar de forma eficaz com diferentes públicos, promover a cultura local e ser uma embaixadora genuína da comunidade são características fundamentais para a rainha do rodeio", completa.

Ela também revela que está preparada para o concurso: "Estou comprometida em ser uma voz autêntica e inspiradora para todos que fazem parte do Pedro Leopoldo Rodeio Show e estou pronta para abraçar este papel com dedicação e entusiasmo", declara Duda Faria.

Foto: PLRS/Divulgação

O concurso reúne candidatas de outras cidades da região e também a setelagoana Nayara Rodrigues:

Ana Pires - Confins

Célia Cristina - Ribeirão das Neves

Duda Abreu - Lagoa Santa

Duda Faria - Sete Lagoas

Luana Gamarano - Pedro Leopoldo

Luísa Antunes - Pedro Leopoldo

Nayara Rodrigues – Sete Lagoas

Raissa Yasmin - Pedro Leopoldo

Sofia Santiliano - Belo Horizonte

Foto: PLRS/Divulgação

As batalhas para decidir as três beldades que irão para a grande final do Rainha do Pedro Leopoldo Rodeio Show serão realizadas de 16 a 22 de maio no Instagram @‌pedroleopoldorodeioshow, onde o público poderá votar através de enquetes diárias.

Cada dia de batalha vai eleger três vencedoras, considerando o número de acessos e escolhas. As três concorrentes ao título vão disputar a final no Aquecimento do PLRS, durante o evento Resenha Sertaneja que será realizado no dia 23 de maio, no Observatório, em Nova Lima, local em que a nova Rainha do Pedro Leopoldo Rodeio Show será coroada.

Serviço:

Aquecimento do Pedro Leopoldo Rodeio Show e coroação da Rainha do Rodeio

Local: Observatório – Rua Senador Milton Campos, 230 - Vila da Serra, Nova Lima - MG

Data: 23 de maio, quinta-feira

Horário: 21h

Vendas de ingressos clicando aqui.

Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024

As obras para o Parque da Música seguem em ritmo intenso para que, de 07 a 15 de junho, o Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024 ocupe a sua nova casa. Foram escalados os maiores nomes da música brasileira para inaugurar o espaço: Ana Castela, Luan Santana, Jorge & Mateus, Lauana Prado, Bruno & Marrone, Kvsh e Zé Neto & Cristiano, Victor & Leo, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Edson & Hudson e Eduardo Costa no palco principal do festival.

Há ainda outros três setores com atrações exclusivas, como, Greg & Gont, Ricardo & Daniel, João Vitor & Gustavo, Vinícius e Rufini e outros nomes que agitarão o público.

Em sua 19ª edição, o Pedro Leopoldo Rodeio Show é uma das maiores e mais tradicionais festas do peão de Minas Gerais, celebrando a cultura sertaneja e o espírito do rodeio e atraindo fãs de todo o país em busca de diversão e adrenalina.

Vinícius Oliveira, com informações do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024