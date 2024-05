Amplitude térmica marca o dia de hoje (16) em Sete Lagoas

Quem estiver em Sete Lagoas nesta quinta (16/05) vai experimentar do tempo fresco ao calor devido à grande variação dos termômetros. De manhãzinha a temperatura marcava 17ºC, mas durante o dia pode subir para 30ºC.

Por volta das 04h a mínima estava em 17ºC. Ao meio-dia o termômetro já vai estar na casa de 27ºC e entre 15h e 16h a máxima será atingida em 30ºC. Após o sol baixar a tempertaura cairá gradativamente e pode chegar a 20ºC próximo das 22h.

A umidade do ar também varia bastante ao longo do dia, de 40% a 70%. O vento soprará da direção leste-nordeste a 9 Km/h.

