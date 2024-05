Passando a Limpo desta sexta (17) recebe a analista do Sebrae Minas Renata Castro

Na edição de sexta-feira (17) do programa "Passando a Limpo", a convidada é Renata Castro, Analista Técnica do SEBRAE Minas em Sete Lagoas.

Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Pitágoras/MG, Renata possui uma sólida formação, tendo concluído sua pós-graduação em Gestão de Projetos na UNA/MG, e se especializado em Empreendedorismo pela Universidade Corporativa do SEBRAE. Com uma trajetória profissional de uma década na área de Relacionamento com Clientes, atualmente desempenha um papel crucial na gestão estratégica de projetos na unidade do SEBRAE em Sete Lagoas.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, é um programa do site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, no Youtube do site, e pelo Instagram (@setelagoas) todas as sextas-feiras, a partir das 08h. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto para o WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

