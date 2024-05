Escola Técnica de Sete Lagoas realiza mais uma Feira de Eletrônica e Tecnologia em 29 de maio

No decorrer dos últimos anos, o curso técnico de Eletrônica da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL), mantida pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), vem promovendo feiras dentro da instituição. Todo final de semestre são apresentados projetos desenvolvidos por alunos do curso para a comunidade escolar. Neste semestre, o evento será realizado no dia 29 de maio, segunda, a partir das 19h.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com a diretora da escola, Stefânia Moura Lima, esses projetos são planejados e executados geralmente pelos alunos que estão no último ano do curso, ou seja, III e IV módulos, e supervisionados pelos professores. "Procuramos fazer com que estes projetos sejam multidisciplinares, ou seja, envolvam várias disciplinas, desde as técnicas vistas ao longo do curso, até as não técnicas, por exemplo Redação Técnica, para a escrita correta do projeto", explica.

Outro objetivo da feira é ser um meio de divulgação do curso de modo a evidenciar como o profissional em eletrônica pode atuar em diversas áreas dentro do mercado de trabalho, entre elas, manutenção, projetos, automação, engenharia, etc, atendendo assim à demanda das empresas da cidade e da região por profissionais qualificados. A entraga é franca e aberta ao público. A Escola Técnica fica na Av. Pref. Alberto Moura, 1111 - Distrito Industrial. Informações: (31) 3773-0424 e 3773-8715 (Whatsapp).

Projetos

Jogo da Velha: todos conhecem o jogo da velha, porém o objetivo é o desenvolvimento de um jogo, fazendo a utilização da eletrônica, proporcionando assim um formato mais divertido e dinâmico.

Painel de Sensores: confecção de um painel que irá demostrar a utilização de alguns sensores utilizados nas indústrias. Esses painéis ficarão para utilização futura de novos alunos do curso, proporcionando assim um melhor aproveitamento nas aulas práticas do curso.

Luz Rítmica: Confecção de um dispositivo com um conjunto de Leds que irão ligar/desligar em função do ritmo musical.

Sensor de nível: Confecção de um reservatório ou recipiente, que de acordo com o nível do material dentro dele, sinalizará externamente através de um mostrador. Atuará em quatro estágios do nível.

Dispenser de álcool automático: Confecção de um dispenser contendo álcool, que atuará sem necessidade de toque manual. Ele atuará por proximidade e fará o disparo do através de um jato por proximidade.

Interruptor inteligente: Confecção de interruptor que atuará uma carga, um conjunto de leds, em função da intensidade da iluminação.

Mini fresadora: Confecção de uma fresa utilizando microcontroladores, que trabalhará com programação CNC.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas