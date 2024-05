Feconex 2024: Mais de 150 expositores participam de encontro preparatório

Mais de 150 expositores da Feconex 2024 participaram de um encontro preparatório realizado na última quarta-feira (15), no auditório do Sicoob Credisete. O evento, que teve como objetivo capacitar os participantes para oferecerem a melhor experiência possível aos visitantes, contou com a presença de autoridades, especialistas e representantes do Grupo Uai, um dos organizadores da feira.

Foto: Divulgação/ Vitor Sena

O Sicoob Credisete, patrocinador máster da Feconex, foi representado pela diretora administrativa e de riscos, Maria Angélica. A executiva destacou a importância da feira para o desenvolvimento da região e elogiou a iniciativa. "Patrocinar eventos dessa magnitude é uma honra. O cooperativismo está fazendo história", comemorou.

Klaus Chaves, representante do Grupo Uai, apresentou detalhes da estrutura da feira, que terá cerca de 6.500m². Ele também falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir o conforto dos expositores e visitantes, como a climatização do ambiente. "Temos uma parceria com a JMF Climatização para tentar minimizar o calor e a empresa está com um belo projeto em desenvolvimento", disse Chaves. Aproximadamente 40 máquinas serão espalhadas pelos corredores para que toda área esteja bem climatizada.

O consultor do Sebrae, Junio Enes, ministrou uma palestra sobre como os expositores podem aproveitar ao máximo a Feconex para alcançar seus objetivos. Enes deu dicas valiosas sobre marketing, vendas e atendimento ao cliente. "Vocês estão com tudo pronto para irem para a feira e fazer um trabalho de grandes resultados", disse o consultor.

Para o empresário Gustavo Medeiros, da MG Odonto Especializada, que vai expor na Feconex pela primeira vez, o encontro foi muito proveitoso. "Foi muito bacana, com diversos assuntos pertinentes para nos prepararmos da melhor forma possível para um evento de excelência", destaca Medeiros.

Uma nova rodada preparatória para os expositores está prevista para julho. As inscrições para a Feconex 2024 ainda estão abertas. Interessados podem entrar em contato com a Associação Comercial e Industrial (ACI) ou Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para mais informações. Mais informações também podem ser encontradas no site da Feconex e nas redes sociais da feira @feconex.br e @feconex.expositores

Da redação com Feconex - ASCOM