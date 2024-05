Sete Lagoas desfruta de sexta-feira ensolarada com máxima de 31°C

A sexta-feira (17) em Sete Lagoas é marcada por um clima quente e seco, com céu claro e temperaturas que variam entre 18°C e 31°C.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

O vento fraco de sudeste no início do dia muda para nordeste-leste à tarde e à noite. A umidade do ar oscila entre 30% e 90%.

Fim de semana:

O fim de semana em Sete Lagoas promete ser ensolarado, com poucas nuvens no céu e sem chuvas. As temperaturas sobem ligeiramente no sábado, com máxima de 31°C, e se estabilizam no domingo, com máxima de 30°C.

