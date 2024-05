Homem ameaça estudantes com objeto pontiagudo e é preso pela ROMU em Sete Lagoas

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (16) pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) após ameaçar estudantes com um objeto pontiagudo na Faculdade UNOPAR, localizada no centro de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ROMU - ASCOM

De acordo com informações, o suspeito, cuja identidade não foi revelada, teria pedido dinheiro aos alunos, que recusaram. Inconformado com a negativa, ele ameaçou um dos estudantes, um homem de 44 anos. A vítima acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) através do número 153.

Quando as equipes da ROMU chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. No entanto, após buscas na região, ele foi localizado na Rua Marechal Deodoro. Durante a abordagem, os agentes encontraram um objeto pontiagudo, identificado pelo suspeito como um raio de aro de bicicleta, em sua cintura. Este objeto teria sido utilizado para ameaçar os estudantes.

O estudante que foi vítima das ameaças compareceu ao local da detenção e reconheceu o suspeito. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade policial, juntamente com o objeto apreendido.

Da redação com ROMU-ASCOM