HNSG apresenta novos Conselhos Administrativo e Fiscal

Na manhã desta Sexta-feira (17/05), o HNSG reuniu membros da Diretoria e dos Conselhos Administrativo e Fiscal para apresentação dos novos membros.

O encontro, com um café da manhã, contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Francisco, do Prefeito Municipal Duilio de Castro, do novo Presidente do Conselho Administrativo do Hospital, Aluisio Barbosa Júnior; do Diretor Geral do HNSG, Josè Márcio Dumont, da Diretora Administrativa e Financeira, Patricia Campos e do Diretor Técnico, Dr. Caio Dutra, além de membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do HNSG e da Secretaria Municipal da Saúde.



O novo Presidente do Conselho, Aluísio Barbosa Júnior, destacou a união em prol do desenvolvimento do hospital e enfatizou a importância das ações de voluntariado e filantropia, com destaque para o trabalho da Associação das Voluntários do HNSG (AVOSG) e das DOULAS, que oferecem apoio às gestantes.

A nova composição promete uma gestão eficiente, renovando ideias e projetos para que a Irmandade continue prosperando e servindo a comunidade com dedicação e afinco.

Da Redação com Assessoria de Comunicação HNSG