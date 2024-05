Prefeitura inicia pintura de ciclofaixa em quase 55 quilômetros da Av. Perimetral

Com o objetivo de dar mais segurança para os ciclistas de Sete Lagoas, a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, vem realizando um importante trabalho de pintura e fixação de taxas na ciclofaixa em quase toda a extensão da Avenida Prefeito Alberto Moura, indo do bairro JK, na esquina com Av. Norte Sul, até as imediações da Arena do Jacaré, inclusive nas rotatórias.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Na avenida Perimetral são 34 quilômetros de ciclofaixas, ida e volta, e também teremos mais 19 quilômetros na avenida Norte Sul. Serão no total aproximadamente 55 quilômetros de ciclofaixas sendo realizadas em Sete Lagoas para o conforto e segurança dos nossos ciclistas", anunciou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Wagner Oliveira.

Quem pedala diariamente pela via e sente a falta de segurança na pele, já está na expectativa. O operador de máquinas Fabrício de Paula Dias pedala cerca de 22 quilômetros por dia no trajeto de casa ao trabalho e do trabalho para casa. "Antes da ciclofaixa não tinha jeito de trafegar, só do outro lado da pista. Espero que os motoristas respeitem a nova ciclofaixa, porque tem hora que eles não respeitam, passam dentro, tirando fininho da gente", alega o ciclista.

Durante os serviços de pintura, motoristas, pedestres e ciclistas devem ter atenção especial ao trafegar pela via para que os trabalhos sejam concluídos sem acidentes. É a administração municipal investindo na mobilidade urbana e dando mais conforto e segurança aos ciclistas.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM