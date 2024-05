Passando a Limpo: Renata Castro fala sobre as soluções do Sebrae para micro e pequenas empresas

O programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta (17) no estúdio do SeteLagoas.com.br Renata Castro, Analista Técnica do Sebrae Minas em Sete Lagoas.

Foto: Alan Junio

Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Pitágoras/MG, Renata possui uma sólida formação, tendo concluído sua pós-graduação em Gestão de Projetos na UNA/MG e se especializado em Empreendedorismo pela Universidade Corporativa do SEBRAE. Com uma trajetória profissional de uma década na área de Relacionamento com Clientes, atualmente desempenha papel crucial na gestão estratégica de projetos na unidade do SEBRAE em Sete Lagoas.

Renata começou contando que esta unidade do Sebra atende não só Sete Lagoas mas também outras 23 cidades no entorno. O papel do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Além disso, a intituição oferece vários cursos e eventos sobre empreendedorismo e também busca parcerias com entes públicos para fomentar a economia nas cidades em que atua.

Renata Castro desmistifica a questão de que empreendedorismo é só para grandes empresas ou para quem tem muito capital para investir. Ela explica que o Sebrae vem justamente para democratizar o acesso às informações para os empreendedores de menor tamanho e/ou que estejam começando sua trajetória empresarial.

Segundo ela, muitas pessoas em Sete Lagoas e região ainda não conhecem o Sebrae nem onde fica seu endereço. Eles atendem em Sete Lagoas no 7º andar da agência central do Sicoob Credisete, na Praça Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura), de segunda a sexta das 08:30 às 18h.

Muitos serviços e orientações oferecidos pelo Sebrae são até mesmo gratuitos e, aqueles que não o são, possuem subsídios para que o valor ao público final seja menor.

Renata explica também que as soluções oferecidas pelo Sebrae podem ser de forma coletiva (para um grupo de empreendedores do mesmo ramo numa cidade, por exemplo) ou individual, tratando especificamente as necessidades de determinada empresa.

Durante o programa foi divulgado também um importante evento a ocorrer dia 15 de junho no Clube Náutico: o Seminário Varejo Mais Experience Sete Lagoas

Este seminário é destinado a empreendedores que atuam no varejo e desejam aumentar suas vendas, seus lucros e potencializar o seu negócio. O objetivo é levar conhecimento e troca de experiências e conteúdos consistentes que possam ser materializados trazendo bons resultados para os pequenos negócios do varejo.

O evento terá os palestrantes Thiago Varejo, Tiago Medeiros e Jony Lan e começa a partir da 13:30. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas a um valor de R$ 150. Você pode se inscrever clicando neste link.

E para os leitores do SeteLagoas.com.br que também possuem seus pequenos negócios, fiquem ligados: faremos um sorteio exclusivo de duas inscrições para o Seminário Varejo Mais Experience Sete Lagoas! As regras de participação serão anunciadas em breve aqui em nosso site (acompanhe!)

Reveja o Passando a Limpo:



Vinícius Oliveira