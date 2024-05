Sete Lagoas se despede do José Augusto Barbosa, o 'Gente Fina'

Sete Lagoas se despediu ontem (17) de José Augusto Barbosa, o popular Gente Fina.

Gente Fina, como era chamado por amigos e familiares, possuía um bar e restaurante bastante tradicional no bairro Canaã em Sete Lagoas.

No local são servidos tira-gostos e refeições saborosas e, para fazer jus ao apelido de seu dono, o atendimento é sempre cordial e amistoso, características marcantes de Gente Fina em pessoa.

Gente Fina tinha 66 anos e faleceu na quinta-feira (16). As despedidas em velório e enterro ocorreram na data de ontem (17).

A equipe do SeteLagoas.com.br externa seus sentimentos aos familiares, amigos e colaboradores de José Augusto Barbosa, deixando a todos nossos votos de conforto.

Da Redação

