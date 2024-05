Sol predomina em Sete Lagoas nesta segunda, com ausência de chuva e temperatura máxima de 30°C

A semana começa com um dia radiante em Sete Lagoas! O sol reina absoluto, com apenas algumas nuvens para fazer companhia. A mínima chegou a 18°C, e a temperatura subirá gradativamente, chegando a uma máxima de 30°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Mas atenção, nem pense em guarda-chuva, a chance de chuva é zero.

O vento sopra fraco do leste, a 8 km/h, enquanto a umidade varia entre 34% e 85%.

A previsão para o resto da semana é de muito sol e tempo seco, com temperaturas amenas.

Confira a previsão completa para os próximos dias:

Da redação

